Бриджтаун, , 00:37 — REGNUM Первый случай летального исхода от последствий заражения коронавирусом зарегистрирован на островном государстве Барбадос. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба правительства страны.

Погибший 81-летний пациент перед госпитализацией ездил в Великобританию и вернулся на родину 22 марта. У него и его супруги было выявлено заражение коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что мужчина болел пневмонией, которую вызвал коронавирус, и сахарным диабетом.

В настоящее время на Барбадосе выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть человек удалось вылечить, один скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом.

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