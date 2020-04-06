Рамалла , , 00:35 — REGNUM Новых 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Палестине за 5 апреля, заявил представитель палестинского правительства Ибрагим Милхем, сообщает Синьхуа.

По его словам, новые пациенты выявлены в Вифлееме и в мухафазе Рамалла. Среди них шестеро — 35-летняя женщина и пять ее детей возрастом от 3 до 18 лет. Отмечается, что они заразились коронавирусом нового типа от своего отца, который работает в Израиле.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране достигло 234.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент Палестины Махмуд Аббас продлил режим карантина в стране еще на один месяц в связи с угрозой распространения коронавируса. На тот момент в стране было подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом.

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