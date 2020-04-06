Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Положительный тест на коронавирус был получен у тигрицы, проживающей в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке в одноимённом американском штате. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба зоопарка.

По данным пресс-службы, заражение коронавирусом выявлено у четырёхлетней тигрицы по кличке Надя, которой было проведено тестирование на COVID-19. Кроме тигрицы, заражение инфекцией подозревают ещё у нескольких животных.

Материал для лабораторного исследования на коронавирус был взят у ещё одной тигрицы, сестры Нади, которая проживала вместе с заболевшей, а также у двух амурских тигров и трёх африканских львов. У всех животных наблюдается сухой кашель, их анализы направлены на исследование в Национальную ветеринарную службу Министерства сельского хозяйства США, расположенную в штате Айова.

Руководство зоопарка отмечает, что большие кошки в целом чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением ветеринаров. Пока неизвестно, как коронавирусная инфекция будет развиваться у крупных кошачьих, но сотрудники зоопарка надеются на полное выздоровление хищников.

Пресс-служба зоопарка уточняет, что до сих пор в США никто не предоставил доказательств заражения человека коронавирусом от животных, в том числе от домашних питомцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какие животные, по мнению учёных, являются самыми восприимчивыми к заражению коронавирусом.

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