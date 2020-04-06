Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Зоопарк Ростова-на-Дону в связи с введённым режимом всеобщей изоляции из-за угрозы распространения коронавируса организовал экскурсии по зоосаду в режиме онлайн, передаёт ИА REGNUM.

Первые видеоролики, главными героями которых стали обитатели зоопарка, уже появились на страничках в социальных сетях. Экскурсии проводит директор зоопарка Александр Жадобин. Интернет-пользователи положительно оценили новый формат общения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце марта пара патагонских мар, прибывших в ростовский зоопарк из Новосибирска, дала потомство.

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