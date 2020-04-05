Вашингтон, , 23:55 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса пневмонии и хронической нехватки медицинских средств индивидуальной защиты, армия США начала самостоятельный выпуск медицинских масок, сообщает 5 апреля пресс-служба Пентагона.

Пошив масок осуществляется силами батальона поддержки 1-й группы специального назначения сухопутных войск США на оборудовании, которое ранее применялось для ремонта парашютов.

Производство 200 медицинских масок в день уже осуществляется на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Прототипы изделий разработаны специалистами Пентагона. Продукция будет передаваться военному медицинскому центру Мэдиган (Madigan Army Medical Center).

Как сообщало ИА REGNUM, в США пандемия коронавируса пневмонии развивается быстрее всех в мире. На 5 апреля официально заявлялось о более чем 300 тыс. заражённых коронавирусом людей.

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