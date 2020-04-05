Мурманск, , 23:44 — REGNUM До 51 человека возросло количество пациентов с предварительным положительным тестированием на заражение коронавирусом в Мурманской области. Об этом 5 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным штаба, на 23:00 мск 5 апреля в регионе подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Из них один пациент выздоровел и выписан, 17 человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы.

Предварительный положительный тест на коронавирус получен у 51 человека. За прошедшие сутки было госпитализировано 17 человек, 89 человек находятся на лечении в стационаре с симптомами ОРВИ, 100 человек находятся на обсервации, ещё 1236 на самоизоляции.

Власти региона 5 апреля приняли решение об ограничении выезда из городов Кировск и Апатиты. В этих городах находится большое число пациентов с выявленным заражением коронавирусом и закрыта на карантин часть корпуса городской больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четвёртом нарушителе режима самоизоляции в Мурманске, в отношении которого было принято судебное решение о принудительной госпитализации.

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