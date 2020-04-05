Нью-Дели, , 23:43 — REGNUM Специальным рейсов авиакомпании «Белавиа» из Нью-Дели в Минск вывезены 42 российских гражданина. Об этом сообщил 5 апреля заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров.

«Хотел бы поблагодарить посольство Белоруссии за внимание к нашим гражданам и любезно предоставленную им возможность вылететь домой», — приводит его слова РИА Новости.

Фёдоров уточнил, что из Минска в Москву российские граждане позднее будут доставлены наземным транспортом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Россия и Белоруссия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран в связи пандемией коронавируса. Сообщалось, что вывоз белорусских граждан будет осуществляться наравне с российскими гражданами по эвакуационным спискам, подготовленным заграничными учреждениями Белоруссии.

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