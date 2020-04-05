Лондон, , 23:36 — REGNUM В Великобритании могут ужесточить карантин, если граждане будут продолжать игнорировать правила изоляции и социального дистанцирования, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом 5 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

По словам главы британского минздрава, на данный момент некоторые британцы пренебрегают правилами изоляции несмотря на то, что в Великобритании действуют более мягкие ограничения, по сравнению с Италией и Францией. Так, в стране разрешены ежедневные физические упражнения, такие как ходьба, бег или езда на велосипеде, пока люди поддерживают социальное дистанцирование при занятиях спортом.

«Если вы не хотите, чтобы нам пришлось запретить (физические) упражнения всех форм вне вашего собственного дома, то вы должны следовать правилам», — цитирует Reuters предупреждение Хэнкока.

По словам министра, любая другая деятельность, такая как принятие солнечных ванн в парках, может подвергать других людей риску заражения коронавирусом, тем самым способствуя дальнейшему продлению сроков действия режима социального дистанцирования.

Напомним, ранее агенство Reuters сообщало, что число погибших от коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки выросло на 621 до 4934.

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