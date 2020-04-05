Каракас, , 23:31 — REGNUM Помощи Венесуэлы для борьбы с пандемией не приняли власти Колумбии, заявила 5 апреля венесуэльский вице-президент Дельси Родригес в ходе публичного выступления.

По словам Родригес, колумбийский президент Иван Дуке не принял подаренное Колумбии медицинское оборудование, которое помогло бы проводить тестирование на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что передаст Колумбии два аппарата для тестирования на коронавирус, поскольку у колумбийцев пока только один такой прибор.

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