Москва, , 23:30 — REGNUM Чартерные авиарейсы для вывоза граждан США из России предварительно запланированы на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

«Госдепартамент организовал специальные чартерные рейсы для граждан США и, при наличии свободных мест, для законных постоянных резидентов США. Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы 9 апреля, но расписание ещё может измениться», — сообщила Росс.

Она уточнила, что американские граждане будут доставлены из Москвы в Лондон, откуда затем будут направлен в один из шести городов США.

Пресс-атташе также обратилась к гражданам Соединённых Штатов, которые хотели бы покинуть Россию, но ещё не подали соответствующую заявку, с призывом сделать это в кратчайшие сроки.