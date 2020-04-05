Тбилиси, , 23:23 — REGNUM Обязательную дезинфекцию наличных денег ввела администрация аграрного рынка в грузинском городе Поти. Об этом 5 апреля сообщает «Первый канал» Грузии.

Все желающие пройти на аграрный рынок сдают при входе наличные деньги, а один из сотрудников обрабатывает купюры горячим утюгом, а монеты специальным дезинфицирующим раствором. После процедуры вся наличность возвращается владельцу.

Кроме этого, у всех посетителей измеряется температура, им выдают бесплатно одноразовые перчатки и предупреждают о соблюдении дистанции. Сдача покупателям выдаётся только прошедшими дезинфекцию деньгами.

Отмечается, что власти Грузии оценили находчивость предпринимателей и разрешили продолжить торговлю на его территории, в то время, как рынки в городах Телави и Сенаки закрыли в связи с нарушениями санитарных норм и несоблюдением рекомендаций в связи с угрозой распространения коронавируса. В целом, на территории Грузии действует запрет на работу всех торговых объектов, в том числе продовольственных рынков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти ещё одного пациента с выявленным коронавирусом в Грузии. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 170 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, среди них два случая летального исхода.

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