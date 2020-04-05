Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Число людей, умерших от коронавирусной пневмонии в США выросло до 9 267 человек, сообщает 5 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии.

Уточняется, что ещё утром было известно о 8 503 умерших от коронавирусной инфекции COVID-19.

Всего на территории США зафиксировано 325 тыс. заражённых коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают сохранять за собой первое место в мире по масштабам распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным ВОЗ, на 5 апреля в мире выявлено 1,13 млн. случаев заражения коронавирусом и порядка 63 тыс. летальных исходов этого заболевания.

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