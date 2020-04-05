Дублин, , 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Об этом 5 апреля сообщила газета The Irish Times, ссылаясь на свои собственные источники.

Как поясняет издание, Варадкар воспитывался в семье медиков. Его мать — медсестра, а отец работает врачом-терапевтом. Обе его сестры тоже работают в медицине, а сам Варадкар получил базовое медицинское образование на факультете дублинского Тринити колледжа. В 2013 году он был исключён из врачебного реестра в связи с началом карьеры в другой области и сменой деятельности.

В настоящее время Варадкар был восстановлен в национальном реестре медработников по его собственной просьбе. Глава правительства Ирландии планирует раз в неделю заниматься врачебной практикой в соответствии с его квалификацией врача-терапевта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве премьер-министра Ирландии к гражданам страны оставаться дома до 12 апреля, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции в стране.

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