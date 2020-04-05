Черкесск, , 22:44 — REGNUM Первые три случая заражения новым коронавирусом подтверждены на территории Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили 5 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По словам главы республики Рашида Темрезова, у всех трёх пациентов заболевание проходит бессимптомно, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Напомним, все на территории России официально подтверждено уже 5389 случаев коронавируса в 79 регионах, из которых 658 — за последние сутки.