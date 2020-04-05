Уагадугу, , 22:40 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Буркина-Фасо достигло 345, сообщает 5 апреля CGTN Africa.

По данным минздрва африканской страны, выявлено семь новых заражённых и один случай летального исхода. Число скончавшихся от COVID-19 в Буркина-Фасо на сегодняшний день составляет 17 человек.

Напомним, первый случай смерти от коронавируса в Буркина-Фасо зарегистрирован 18 марта. Умерла женщина 62 лет.

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