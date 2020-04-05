Киев, , 22:43 — REGNUM На Украине число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1 308, от пневмонии COVID-19 скончались 37 человек. Об этом 5 апреля сообщается на странице центра общественного здоровья (ЦОЗ) министерства здравоохранения страны в Facebook.

«Подтверждены 1308 случаев COVID-19 (по состоянию на 22:00, 5 апреля)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки положительные результаты медицинских тестов на коронавирус были получены у 83 граждан страны.

«Всего на Украине зарегистрировано 37 летальных исходов вследствие заболевания. 28 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — отметили в ЦОЗ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства обороны Украины заявили об изоляции 114 украинских силовиков в связи с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: на Украине изолировали более 100 силовиков