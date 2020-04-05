Батон-Руж, США, , 22:14 — REGNUM Запасы аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) могут подойти к концу в ближайшее время в американском штате Луизиана. Об этом 5 апреля сообщил в эфире телекомпании Си-эн-эн губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

По оценке губернатора, свободные койки, оборудованные аппаратами ИВЛ, могут закончиться через два-три дня. Такой вывод Эдвардс сделал, опираясь на информацию, дополняющую модель дальнейшего развития ситуации.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал штат Луизиана потенциальным эпицентром эпидемии коронавируса после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. По данным мэра Нового Орлеана Латои Кантрелл, в штате Луизиана выявлено 12 496 случаев заражения коронавирусом нового типа и зафиксирована смерть 409 человек с подтверждённым коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана все морги переполнены телами тех, кто стал жертвой заболевания COVID-19.

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