Дублин, , 22:13 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар восстановился в медицинском реестре и предложил свои услуги службе здравоохранения страны для помощи в ситуации глобальной эпидемии COVID-19, 5 апреля сообщает агентство Reuters.

«Многие представители его семьи и друзья работают в здравоохранении. Он хотел бы помочь даже небольшим образом» , — сообщил журналистам представитель Вардакара.

До политической карьеры Варадкар в течение семи лет работал врачом, с 2013 года, но не числился в медицинском реестре как специалист. В Ирландии подтверждены 4994 случаев коронавирусной инфекции, 158 заболевших умерли.

Читайте также: Во Франции число пациентов с коронавирусом превысило 70 тысяч