Дублин, 5 апреля 2020, 22:13 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар восстановился в медицинском реестре и предложил свои услуги службе здравоохранения страны для помощи в ситуации глобальной эпидемии COVID-19, 5 апреля сообщает агентство Reuters.
До политической карьеры Варадкар в течение семи лет работал врачом, с 2013 года, но не числился в медицинском реестре как специалист. В Ирландии подтверждены 4994 случаев коронавирусной инфекции, 158 заболевших умерли.
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