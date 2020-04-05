Лилонгве, , 22:06 — REGNUM На десять процентов будет сокращена зарплата членам правительства Малави, а также президенту страны Питеру Мутарике, сообщает 5 апреля News 24.

Такое решение руководство африканской страны приняло на фоне пандемии. Освободившиеся таким образом деньги власти намерены использовать для противодействий коронавирусной инфекции.

Напомним, в Малави первые случаи заражения коронавирусом был выявлен 2 апреля. Тогда Мутарика объявил сразу о трёх инфицированных. Сейчас известно о четырёх случаях COVID-19.

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