Анкара, , 22:03 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Турции превысило 27 тыс. человек, 5 апреля сообщает агентство Anadolu.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последние 24 часа в Турции было проведено 20 065 тестов на COVID-19, из них 3135 оказались положительными. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 27 069.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Турции скончались 73 человека, общее число погибших составило 574 человек.

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