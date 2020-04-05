Архангельск, , 22:03 — REGNUM В Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 выявлен еще у 14 человек. Результаты их тестов пока не подтверждены федеральной лабораторией. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.

«К сожалению, случаи заражения подтверждаются каждый день. Сегодня предварительно положительный тест заражения коронавирусом подтвердился в Холмогорском районе. Тем не менее, мы приняли решение забрать в изоляцию всю семью, понимая, что между этими людьми последнее время было тесное общение», — заявил глава региона.

Напомним, пока в Архангельской области официально подтверждены восемь случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора расширил список причин, по которым жителям области можно покидать свои дома в период самоизоляции.