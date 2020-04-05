Архангельск, 5 апреля 2020, 22:03 — REGNUM В Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 выявлен еще у 14 человек. Результаты их тестов пока не подтверждены федеральной лабораторией. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.
Напомним, пока в Архангельской области официально подтверждены восемь случаев заражения SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора расширил список причин, по которым жителям области можно покидать свои дома в период самоизоляции.