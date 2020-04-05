Париж, , 21:58 — REGNUM Во Франции число умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, превысило восемь тыс. человек, сообщило 5 апреля министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что на сегодняшний день зафиксировано 8 078 летальных исходов заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19.

Из них 5 889 человек умерло в больницах и не менее 2 189 — в пансионатах для стариков.

По данным минздрава Франции, с начала пандемии был госпитализирован 28 891 человек, из которых сейчас 6 978 находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе самые большие масштабы пандемии коронавируса наблюдаются в Италии и Испании.

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