Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM Две пожилых женщины с коронавирусом скончались 5 апреля в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что у пациенток 80 и 83 лет имелись тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе почечная недостаточность, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, медики делали всё возможное для спасения больных, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но коронавирус спровоцировал осложнение имевшихся у женщин заболеваний.

По последним данным, на территории Нижегородской области официально подтверждено 47 случаев заражения новым коронавирусом, четыре пациента на сегодняшний день излечились.