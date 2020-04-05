Нижний Новгород, , 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ», — пояснил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что COVID-19 спровоцировал осложнение всех заболеваний.

Одной женщине было 80 лет, другой — 83 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Нижегородской области выявлено 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В течение минувших суток число выявленных заражений выросло на 22 в связи со сложной системой верификации анализов пациентов. Ранее четверо граждан, у которых было выявлено наличие коронавируса, уже были выписаны из медицинских учреждений после выздоровления.