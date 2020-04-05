Виндхук, , 21:50 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Намибии достигло 16, сообщает 5 апреля CGTN Africa.

По данным намибийского минздрава, за последние сутки вирус SARS-CoV-2 обнаружен у двух человек. Одним из инфицированных является побывавший в ЮАР медик.

Другой инфицированный является педагогом, который недавно общался с жителем ЮАР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Намибии Хаге Гейнгоб 3 апреля провёл телефонные переговоры, посвящённые проблеме пандемии, с председателем КНР Си Цзиньпинем.

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