Женева, Швейцария, , 21:52 — REGNUM Число случаев подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 1 133 758. Об этом 5 апреля сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на текущий момент в мире зарегистрировано 62 784 летальных исходов вследствие болезни COVID-19, вызванной коронавирусом. За минувшие сутки от нового типа пневмонии скончались 5 798 человек.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в мире было выявлено 82 061 новых случаев инфицирования. Наибольший рост числа больных COVID-19 за последние сутки зафиксирован в США — 32 105 случаев, в Испании — 7026, в Германии — 5936, в Италии — 4805, во Франции — 4221, в Великобритании — 3735 и Турции — 3013.

По информации ВОЗ, первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован наФолклендских (Мальвинских) островах.

Напомним, 4 апреля ВОЗ сообщало о 79 332 новых случаях инфицирования новым типом коронавируса, в том числе в США было выявлено 28 103 случаев, в Испании — 7472, в Германии — 6082, во Франции — 5209 и в Италии — 4585.

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