Москва, , 21:45 — REGNUM Источником распространения коронавируса в Московской городской думе, предположительно, стали помощники одного из депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

«У одного депутата заболели помощники, и об этом никто не знал», — сказала Стебенкова.

Депутат подчеркнула, что это является её личной догадкой.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, мог ли глава фракции «Единая Россия» Степан Орлов стать источником распространения коронавируса, Стебенкова ответила отрицательно.

«Орлов сам заразился от этих помощников. Я уверена, что он от них заразился, потому что они ходили там везде», — подчеркнула Стебенкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Заразившаяся коронавирусом депутат Мосгордумы оценила качество лечения