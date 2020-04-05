Грозный, , 21:26 — REGNUM Ни одного случая заражения коронавирусом не было зафиксировано за последние три дня в Чечне. Об этом 5 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу, который шел в прямом эфире в Instagram.

Как заявил Кадыров, такой показатель говорит о том, что начали действовать все предпринятые меры, народ начинает понимать ситуацию и соблюдать все меры предосторожности.

Кадыров отметил, что для борьбы с распространением коронавируса власти Чечни задействовали, по его словам «все бюджетные и внебюджетные возможности». Глава региона предупредил о скором начале работ по дезинфекции тротуаров и подъездов в домах в городах и районных центрах Чечни.

По данным регионального Минздрава, в Чечне на сегодняшний день предварительно выявлено 36 заражённых коронавирусом. 15 случаев заражения были подтверждены в федеральной лаборатории, ещё четыре предварительных теста дали отрацительный результат в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, как прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров введённый на территории региона запрет на передвижение ночью.

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