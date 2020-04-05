Алжир, 5 апреля 2020, 21:22 — REGNUM Комендантский час в столице Алжира введён с 15:00 до 07:00 (время местное), сообщает 5 апреля AfricaNews.
Такой же режим действует ещё в восьми алжирских провинциях, в то время как на большей части алжирской территории комендантский час действует с 19:00 до 07:00 (время местное).
Такие меры, о которых 5 апреля объявил алжирский премьер-министр Абдельазиз Джеррад, введены на фоне пандемии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Алжире составляет 1251, летальных исходов 25.
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