Москва, , 21:23 — REGNUM Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова заражена коронавирусом. Об этом она лично сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

«У меня какая история интересная. Подтвержден первый тест, а второй тест отрицательный. Первый я сдала, и он у меня был сомнительный. Его отправили куда-то на перепроверку. И поскольку это занимает время, у меня решили взять ещё один тест. Он у меня через день показал отрицательный результат. А вчера пришел первый тест — он положительный. По сути инфекция подтверждена, но она пошла на убыль», — сказала Стебенкова.

Депутат сообщила, что чувствует себя нормально, хотя до этого у неё была сильная слабость. Однако медицинский персонал сумел оказать ей необходимую помощь.

«Очень хорошо организована система скорой помощи на дому для больных коронавирусом. Они работают как часы. Они всё время звонят, ходят, смотрят. Сегодня с врачами разговаривала, завтра снова придут, назначили хорошее лечение. Лечение проходило на дому», — сообщила Стебенкова.

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