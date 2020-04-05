Джуба, , 21:21 — REGNUM Первый вице-президент Южного Судана Риек Мачар сообщил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране выявлен у сотрудницы миссии ООН, 5 апреля сообщает агентство Associated Press.

Глава миссии ООН в Южном Судане Дэвид Ширер уже заявил, что миссия сделает все возможное для выявления контактов заболевшей сотрудницы.

29-летняя пациентка была госпитализирована в госпитале миссии ООН в Джубе 2 апреля и в настоящий момент идет на поправку. В африканскую страну она прибыла ещё 28 февраля.

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