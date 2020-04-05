Симферополь, , 21:22 — REGNUM Власти Крыма продлили режим самоизоляции для жителей республики до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Согласно документу, с 6 апреля до начала мая жители республики должны строго соблюдать режим домашней самоизоляции за исключением посещения продовольственных магазинов и аптек, уходом за недееспособными родственниками, а также кроме тех случаев, когда необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь.

Тем гражданам, которые осуществляют свои служебные обязанности во время режима самоизоляции, работодатель должен предоставить соответствующую справку, которая даст возможность передвигаться по территории республики.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на текущий период в регионе зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, четыре случая — местные, из двух семейных очагов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё у двух крымчан обнаружили COVID-19