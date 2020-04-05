Рим, , 20:51 — REGNUM Возможную причину замедления роста числа выявленных случаев заражения и жертв коронавирусной инфекции в Италии назвал журналистам 5 апреля в ходе брифинга президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро (Silvio Brusaferro).

Как заявил Брузаферро, кривая заболеваемости достигла «плато», а теперь началось её снижение. По его мнению, эти события берут своё начало две недели назад. К такому эффекту привели меры, предпринятые всей системой в целом.

Сегодня было впервые с начала эпидемии в стране зарегистрировано снижение число госпитализированных пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом и уже вторые сутки подряд снижается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. И в первый раз с 19 марта за сутки умерло менее 600 человек.

По последним данным на Апеннинском полуострове выявлено уже почти 129 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, из них выздоровели почти 22 тысячи больных, число жертв COVID-19 составило 15 887 человек.

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