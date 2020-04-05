Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Бретт Крозье, ранее снятый Пентагоном с должности командира авианосца «Теодор Рузвельт» за его обращение в СМИ, заражён коронавирусом, сообщает 5 апреля New York Times.

Издание ссылается на двоих однокурсников Крозье по Военно-морской академии. При этом утверждается, что симптомы коронавируса появились у офицера до того, как он был снят с должности командира авианосца.

Официальные представители ВМС США воздерживаются от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВМС США сняло с должности командира авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, опубликовавшего открытое письмо о критическом положении экипажа корабля, среди которого распространяется коронавирус. Он обвинил командование в бездействии и просил принять срочные меры для защиты экипажа.

По словам исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли, такие обращения в СМИ создают впечатление, что «в военно-морских силах царит паника и они не могут справиться с ситуацией».

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