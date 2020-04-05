Нью-Йорк, США, , 20:24 — REGNUM За истекшие сутки в штате Нью-Йорк от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались почти 600 человек, сообщил 5 апреля журналистам губернатор штата Эндрю Куомо.

По его данным, это довело количество жертв COVID-19 в штате до 4 159 человек.

Куомо заявил, что на данный момент на территории штата коронавирус выявлен у 122 031 человека. Помещены в больницы более 17 тыс. заболевших.

Почти 74% от общего числа ранее поступивших в медучреждения пациентов, признаны выздоровевшими и были выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в США сообщают о 319 тыс. случаев заражения COVID-19 и о более девяти тыс. погибших от коронавируса.

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