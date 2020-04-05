Москва, , 20:23 — REGNUM Трое священнослужителей Московской епархии сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 5 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Как уточняется, заболевание подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

Кроме этого, по информации рабочей группы, у настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерея Георгия Бреева и клирика этого храма иерея Дмитрия Карпова выявлены симптомы коронавируса, но диагноз пока не подтверждён.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — говорится в распространённом сообщении.

В епархии призвали молиться «о здравии болящих клириков и контактировавших с ними, а также о здравии всех страждущих от коронавирусной инфекции».