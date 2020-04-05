Барнаул, , 20:22 — REGNUM В Алтайском крае зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число инфицированных достигло 12. Об этом 5 апреля сообщили в оперативном штабе края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

«Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у двоих вновь выявленных больных COVID-19 не было ранее контактов с инфицированными коронавирусом, забор анализов у них был произведен ввиду тяжелого состояния здоровья. У одного пациента была ранее диагностирована тяжёлая форма плеврита, у другого — пневмония.

На данный момент все пациенты проходят курс терапии, специалисты устанавливают возможный круг контактов больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае коронавирусная инфекция была выявлена у семи человек.

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