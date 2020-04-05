Оттава, 5 апреля 2020, 20:11 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 14 404, сообщили 5 апреля в канадским минздраве.
Количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 258. Больше всего инфицированных выявлено в Онтарио и Квебеке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Канаде введены штрафы за нарушения двухметровой дистанции, которая установлена на фоне пандемии.
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