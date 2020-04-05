Оттава, , 20:11 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 14 404, сообщили 5 апреля в канадским минздраве.

Количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 258. Больше всего инфицированных выявлено в Онтарио и Квебеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Канаде введены штрафы за нарушения двухметровой дистанции, которая установлена на фоне пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Канаде