Сыктывкар, , 20:23 — REGNUM Власти Коми планируют расширить тестирование жителей республики на коронавирус, развернуть 300 дополнительных коек для больных COVID-19 в больницах, а также закупить специализированное оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 5 апреля сообщил врио главы Коми Владимир Уйба в своем видеобращении к жителям республики.

Куйба подчеркнул, что основной задачей, которая стоит сейчас перед властями республики, является максимальное расширение возможностей по проведению медицинского тестирования населения. Это необходимо для того, чтобы получать объективную и оперативную информацию о эпидемиологической ситуации в регионе.

«Для этого нами и мной лично предприняты очень серьезные мероприятия по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, аппаратуры, которые позволят идентифицировать здорового человека от заболевшего. Такие поставки начнутся уже с завтрашнего дня», — сказал врио главы республики.

Также Куйба проинформировал жителей Коми, что будут введены около 300 дополнительных коек в медучреждениях, а по каналам Минторга планируется закупить более чем 144 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме этого, власти республики особое внимание уделят переоснащению больниц региона, будет приобретено новое вспомогательное оборудование — хирургические отсосы, мониторы и компьютерные томографы.

Напомним, по данным правительства Коми, в республики по состоянию на 4 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 59.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии в Коми от коронавируса скончались две женщины. Один пациент выздоровел. Главный очаг заражения коронавирусом — сыктывкарская больница, где SARS-CoV-2 был подтвержден у 54 человек. Учреждение закрыто на карантин.

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