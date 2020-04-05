Баку, , 19:59 — REGNUM О двух летальных исходах вызванного коронавирусом заболевания в Азербайджане сообщили 5 апреля в азербайджанском минздраве.

У обоих скончавшихся в анамнезе был диабет. Теперь число умерших в Азербайджане от COVID-19 составляет семь человек.

Известно, что в стране количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 584.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане начали действовать ограничительные меры по передвижению. Также до 20 апреля приостановлены выезд и въезд через границу.

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