Вашингтон, , 19:57 — REGNUM В американском штате Мичиган на свадьбу пригласили 160 картонных гостей. Об этом сообщают американские СМИ.

В штате Мичиган пара запланировала свадьбу уже давно, но пандемия коронавирусной инфекции спутала все планы. Однако влюбленные решили не отказываться от бракосочетания. Провести онлайн-церемонию они посчитали неуместным.

Поскольку ожидать гостей на свадьбу в условиях пандемии не приходится, а проводить церемонию в пустой церкви было как-то не уютно, то пара решила заполнить церковный зал картонными дубликатами всех своих друзей, знакомых и родственников — всего 160 картонок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из главных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции стала самоизоляция людей.