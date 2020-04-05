Рим, , 19:45 — REGNUM Количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в Италии достигло 15 887, сообщили 5 апреля в итальянском минздраве.

Количество подтверждённых случаев заражения вирусом достигло в Италии 128 948. За минувшие сутки число умерших от вызванного коронавирусом заболевания составило 525 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 апреля в Италии умер 681 человек.

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