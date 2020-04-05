Бразилиа, , 19:42 — REGNUM Популярность бразильского президента Жаира Болсонару растёт на фоне эпидемии COVID-19, 5 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно опросу Datafolha pollster от 1−3 апреля с выборкой более 1100 человек, 59% опрошенных бразильцев выступают против отставки Болсонару. 37% поддерживают отставку президента, 4% не определились.

В то же время, 39% респондентов считают действия Болсонару в условиях эпидемии «плохими» или «ужасными». Однако целых 33% называют их «хорошими» или «замечательными».

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