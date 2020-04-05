Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Количество погибших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом превысило 8,5 тысяч человек в США. Это следует из данных мониторинга университета Джонса Хопкинса, 5 апреля размещённых на сайте, где публикуются данные по коронавирусу, поступающие со всех стран мира.

По состоянию на 15:30 мск в США зарегистрировано 8 503 случая летального исхода среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. Общее количество выявленных случаев заражения инфекцией составляет более 312 тысяч, количество выздоровевших более 15 тысяч.

Среди американских штатов по количеству погибших лидирует штат Нью-Йорк, где зарегистрировано 2256 случаев летального исхода среди заболевших COVID-19. В самом городе Нью-Йорке скончалось 1389 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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