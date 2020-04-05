Чита, , 19:42 — REGNUM Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) настоятельно рекомендовало ввести на территории Забайкальского края противопожарный режим и ограничить въезд транспортных средств в лесные массивы. Об этом 5 апреля сообщается на сайте ведомства.

«Оперативный штаб Рослесхоза… повторно настоятельно рекомендовал открыть пожароопасный сезон и ввести особый противопожарный режим на всей территории Забайкальского края, ввести ограничение доступа в лес и въезда в них транспортных средств», — говорится в сообщении.

Необходимость введения данного режима обусловлена участившимися случаями возгорания леса и несанкционированного поджога сухой травы на полях сельскохозяйственного назначения.

Так, по данным ведомства, в Забайкалье с 1 по 4 апреля было ликвидировано 62 лесных пожара на общей площади 5 709 га. Только за минувшие сутки, отмечают в Рослесхозе, было потушено порядка 24 возгораний леса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в некоторых регионах России были уже введены режимы пожарной опасности. Данный режим уже действует в Алтайском крае, Чувашии, Амурской области и в ряде других федеральных субъектах.

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