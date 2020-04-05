Паттайя, Таиланд, , 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.

Речь идёт о гражданине РФ 48 лет, который жил в Таиланде со своей семьёй. Его жена также госпитализирована. В больнице он пробыл несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что в Таиланде коронавирусом заражены несколько российских граждан, стало известно в конце марта.

В настоящее время заражение вирусом SARS-CoV-2 подтверждено у семи граждан РФ в Таиланде.

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