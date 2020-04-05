Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В Свердловской области детские сады откроют дежурные группы. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В них детей смогут оставить те свердловчане, которые продолжают работу во время карантина. Кроме того, в период с 6 по 20 апреля будет обеспечено дистанционное обучение школьников и студентов. Этим займётся областное минобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Свердловской области действует коронавирусный режим «самоизоляции». Гражданам нельзя покидать дома кроме случаев, определённых указом главы региона.