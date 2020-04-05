Архангельск, 5 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Общественники Архангельской области потребовали от новоиспеченного врио губернатора закрыть проект «Шиес» в течение десяти дней, передает корреспондент ИА REGNUM.
Текст обращения подписали 35 организаций, входящих в коалицию «Стоп-Шиес».
Напомним, проект строительства экотехнопарка «Шиес», против которого высказались 98% жителей Архангельской области, до сих пор находится в списке приоритетных инвестпроектов региона. Работ на объекте приостановлены до получения государственной экологической экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент РФ досрочно принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Орлов ушел по собственному желанию вопреки ранее сделанными заявлениям о том, что он не собирается покидать пост. На должность врио губернатора Владимир Путин назначил Александра Цыбульского, который последние полтора года руководил соседним регионом — Ненецким АО.