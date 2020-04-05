Архангельск, , 19:15 — REGNUM Общественники Архангельской области потребовали от новоиспеченного врио губернатора закрыть проект «Шиес» в течение десяти дней, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с Вашим вступлением в должность мы требуем в срок до 15 апреля 2020 года: закрыть проект создания на станции Шиес объекта по обращению с отходами, исключить его из приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области и публично поддержать запрет ввоза на территорию Архангельской области отходов из других регионов для захоронения и сжигания», — говорится в открытом обращении.

Текст обращения подписали 35 организаций, входящих в коалицию «Стоп-Шиес».

Напомним, проект строительства экотехнопарка «Шиес», против которого высказались 98% жителей Архангельской области, до сих пор находится в списке приоритетных инвестпроектов региона. Работ на объекте приостановлены до получения государственной экологической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент РФ досрочно принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Орлов ушел по собственному желанию вопреки ранее сделанными заявлениям о том, что он не собирается покидать пост. На должность врио губернатора Владимир Путин назначил Александра Цыбульского, который последние полтора года руководил соседним регионом — Ненецким АО.