Сингапур, , 19:11 — REGNUM Власти Сингапура поместили на карантин около 20 тыс. рабочих-мигрантов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 5 апреля сообщает агентство Associated Press.

По информации медицинских чиновников Сингапура, число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 120, что является рекордным с начала эпидемии. Днем ранее, 4 апреля, сообщалось о 75 новых случаях заболевания.

Общее число заболевших COVID-19 в Сингапуре к настоящему моменту составило 1309, от заболевания погибли шестеро человек.

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