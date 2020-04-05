Рабат, , 19:11 — REGNUM Король Марокко Мухаммед VI принял решение о помиловании 5654 заключённых на фоне ситуации с коронавирусом, передаёт 5 апреля агентство MAP со ссылкой на заявление министерства юстиции королевства.

Как сообщается, решение по амнистии принималось с учётом возраста и состояния здоровья заключённых. Также принимались во внимание отбытые сроки и поведение осуждённых в местах лишения свободы.

По последним данным, в Марокко официально подтверждено 883 случая заражения новым коронавирусом, из них 53 завершились летальным исходом.